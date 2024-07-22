專家學者研討如何推進中國文化史研究

中評社北京7月22日電／據光明日報報導，近日，由北京師範大學歷史學院與中國史學會傳統文化專業委員會聯合主辦的《中國文化史研究》創刊座談會暨首屆學術研討會在京召開。



來自中共中央黨校（國家行政學院）、中國社會科學院、北京大學、中國人民大學、北京師範大學、首都師範大學等高校和科研院所的40餘專家學者圍繞會議主題“今天需要什麼樣的文化史”進行了熱烈研討。大家認為，中國文化史研究經歷了一段時期的較快發展，目前面臨一些困惑和問題，需要進行總結和思考。文化史研究的特色之一在於它採用文化的視角，或者將文化史作為一種研究方法，因此既要重視文化史的研究對象，又要重視其獨具的理論方法。要堅持唯物史觀，傳承發展好老一輩馬克思主義史學家樹立的優良學術傳統，對文化史的研究對象、主題、理論方法、發展路徑等進行新的探索。特別要注重貫通的視野和整體觀念，積極吸收方興未艾的社會史、思想史等的經驗與方法，推動學科交叉融合，推出有思想穿透力的文化史研究精品力作，研究文化事象的形成、發展和變化及其規律，服務於國家重大戰略需求。



《中國文化史研究》創刊號近日已由商務印書館出版發行，該刊每年兩期，旨在推動從歷史中探求中國文化之新義，建設有意義之史學，為傳承發展中華優秀傳統文化和建設中華民族現代文明提供學術支持。