中評社北京7月22日電／據光明日報消息，作為中國現代造園學科培養的第一代學人，孟兆禎院士一生醉心於中國園林和傳統文化。他深諳中國傳統園林智慧，致力於從中國古代園林理論和實踐中尋求現代園林設計之道。他用近50年的時間系統總結明代計成撰寫的《園冶》一書，摸索出一套具有中國文化底蘊的園林規劃設計方法論，並將其廣泛運用在設計實踐中，為中國園林發展留下不可磨滅的印記，堪稱哲匠。



哲匠孟兆禎：林泉在，風雅傳



因緣際會 篤志園林



1932年，孟兆禎出生在湖北武漢，幼時就隨家人遷往重慶。後來，他說自己是“鄂生蜀長”。



孟兆禎的名字出自《中庸》的“國家將興，必有禎祥”。他的父親是航運公司職員，母親是老師。他在這個書香之家，父母常常讀書、習字，聽京劇唱片。童年孟兆禎耳濡目染，愛上了京劇和書法。他曾用自己的一手好字贏得了臨近早點鋪的“題字權”，展露出了藝術天賦。戲台聽戲、茶館聽書他從不缺席，在一段段京劇唱詞裡，他感受到中國傳統文化的獨特韵味。他是個閑不住的孩子，經常到野外游玩、捉蛐蛐……就這樣，京劇之美、人文之美、自然之美在他心中埋下了種子。高中時，孟兆禎以12秒2的成績在百米賽跑中獲得全校第一名，並參加了第一屆西南地區運動會。強健的體魄為他的傳奇人生打下了堅實基礎。



1952年，孟兆禎高中畢業，一心想到北京學習京劇。但遺憾的是，那年沒有戲曲專業招生，他可選的方向只剩兩個：航空和園林。無奈之下，他選擇了造園專業。



孟兆禎在晚年回憶到選專業的過程：在重慶生活了18年，喜歡吃廣柑，以為“造園”是類似“造果園”的專業，便因廣柑而選了造園。這原本是學戲無門之後的無奈之舉，他沒想到，竟“誤打誤撞”開啟了一片新天地。

