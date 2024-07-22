網評：為未成年人構築清朗的網絡空間

中評社北京7月22日電／為未成年人構築清朗的網絡空間

來源：人民日報海外版



鄰居老張查了孩子的網上消費記錄後，臉立馬綠了：遊戲平台買裝備花了3600元、視頻網站充會員花了900元，買某軟件“限量版”皮膚花了1200元……算下來，近3個月竟然消費2萬多元！



老張說，花這麼多錢當然心疼，更讓他氣憤的是這錢花得不值。買東西，講究“一分錢一分貨”。為了網上這些“沒影兒”的東西，孩子流水似的花錢。“家長的錢不是大風刮來的，現在卻被大風刮走了！”老張一臉懊喪。



被風刮走的，豈止是家長的錢？還有孩子們的寶貴時間。



作為“網絡原住民”，當代未成年人的消費觀念與上一輩有較大不同。他們不吝於為自己鐘愛的虛擬產品買單。未成年人的金錢觀、消費觀還沒有完全形成，對支付行為缺乏概念，不知柴米油鹽貴，特別是在很多遊戲、直播平台上，用來充值、打賞的是遊戲幣和電子禮物，這給一些未成年人“花的錢不是錢”的錯覺。



一些商戶因此嗅到“商機”，通過誘導未成年人網絡沉迷，達到提高消費的目的。



這些年，未成年人網絡遊戲充值、直播打賞等行為造成經濟損失的事例常常出現。部分互聯網信息含有誘導沉迷、吸引消費的內容，未成年人心智尚未成熟、分辨能力有限，種種不良信息給未成年人健康成長埋下隱患。

