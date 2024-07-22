廣播劇：以“聲”取勝　用情動人

中評社北京7月22日電／據光明日報報導，日前，廣播劇《尼山暖陽》在中央廣播電視總台《中國之聲》頻率播出，得到眾多聽眾的好評。《尼山暖陽》在不靠明星陣容、恢宏布景的情況下，能夠做到以“聲”取勝，根本原因就在於這部現實主義題材作品體現了“真實”二字，集中反映了生活真實、藝術真實與情感真實。



尼山地處儒家文化發源地——山東曲阜，這裡孝善文化深入人心。該劇聚焦“孝善和睦”，通過各種人物形象和情節衝突襯托出主人公的光彩，展現出山村群眾樂享幸福的生活狀態，折射出山鄉巨變的蓬勃氣象。該劇的主人公村支書孔佑華，懂經營、會管理，有膽有識、有勇有謀，但他的形象並不完美，性格上還有一些小瑕疵。正是這樣一個人，憑借人格魅力打動了不少聽眾。劇中雖涉及人物眾多，但一條道德情感主線貫穿始終——“仁、義、禮、智、信”的儒家傳統理念早已融入尼山村民的血脈之中，為鄉村治理打下了堅實的思想文化基礎。



近年來，以鄉村振興為主題的廣播劇方興未艾，比如《黑色沃土》等都在聲音藝術基礎上融入影視化手法，展現廣大鄉村的新風新貌，劇情中所傳遞的泥土味、鄉情味打破了時空隔閡，讓人倍感親切。縱觀類似優秀劇作不難發現，多主題融合、多元化敘事是其重要特徵。這一敘事策略改變了單一主題的線性敘事方法，使情節更加豐富、主題更加深化，滿足當下受眾的心理需求。同時我們也看到，衹有扎根現實的土壤，將藝術的觸角伸向千家萬戶的生活和普通人的心靈，以獨特的眼光和誠摯的匠心對素材進行升華提煉，才能創作出更多立意高遠、審美性強、傳播領域廣的藝術精品。



相較於其他藝術形式，廣播劇製作周期較短，能及時反映火熱的社會實踐，加之現代人生活節奏加快，更適宜以“聽”的方式充實碎片化時間。隨著廣播劇在近幾年走熱，一些展現時代氣象、彰顯時代精神的廣播劇脫穎而出，並逐漸成為創作主流。從南海之濱到東北沃野，從繁華都市到偏遠山村，一個個鮮活人物、一幕幕生動故事都展現了新時代中國人對傳統與時尚、傳承與創新的探索與追尋。其中所展現的精神內涵、文化底蘊已經深深融入中華民族的血脈之中，讓每一位故事的聆聽者產生強烈共情。

