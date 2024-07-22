中國近代史學科體系建設的新探索新成果

中評社北京7月22日電／據光明日報報導，中國近代史研究是新中國成立70多年來歷史學研究進展最大、成果豐碩的分支學科之一，不僅各個專題研究領域快速發展，論著成果不計其數，而且各種通史性著作也是層出不窮，令人目不暇接。在相當長的時期內，中國近代史的編撰只寫1840年鴉片戰爭到1919年五四運動的舊民主主義革命時期的歷史。而1919年以後到1949年中華人民共和國成立的新民主主義革命時期的歷史則被歸納進中國現代史的範圍。這樣便把1840—1949年近代中國半殖民地半封建社會的歷史人為地割裂開來了。如何在學界既有相關研究的學術基礎上，編纂一部史觀正確、體系完整的貫穿1840—1949年半殖民地半封建社會的大型中國近代通史著作，一直是中國社會科學院近代史研究所，乃至整個中國近代史研究領域幾代學者的心願。



早在1947年，著名的馬克思主義歷史學家範文瀾先生，在華北新華書店出版了《中國近代史》上編第一分册，初步奠定了馬克思主義中國近代史學科體系的基本框架。範老把1840—1919年的中國歷史劃為中國近代史的舊民主主義革命時期，把1919年五四運動以後到新中國成立的歷史，稱為中國近代史的新民主主義革命時期，對於中國近代史學科的研究對象與時限給出了明確的、科學的界定。從那時起，幾代學者為中國近代史學科體系建設做出了不懈的努力。改革開放初期，劉大年先生也曾努力推動《中國近代通史》的編撰工作，主編有《中國近代史稿》第1—3册。但此書只寫到《辛丑條約》的簽訂，未能最終完稿。直到21世紀初，張海鵬先生主持完成了“中國近代通史”課題，出版了十卷本《中國近代通史》，實現了中國近代史研究領域幾代學者的夙願。



《中國近代通史》是近代史研究所研究人員集體撰寫的一部具有重要代表性的學術成果。該書初版在2006—2007年由江蘇人民出版社出版，在學界與社會上產生了良好反響。同時也贏得了多項榮譽，如榮獲首屆“三個一百”原創工程獎、第二屆中國出版政府獎、第二屆中華優秀出版物圖書獎等多個重要學術獎項。



十餘年來，相關學術研究有了進一步的新發展，相關檔案文獻的持續公布也帶來了許多新發現，如國家清史纂修工程大量刊布清史檔案文獻史料，美國斯坦福大學胡佛研究所公布了蔣介石的日記手稿，以及中外檔案館新發現和公布的史料等，都為中國近代史的進一步深入研究提供了史料基礎，指明了學術路向。因此，根據新材料、吸收新成果對《中國近代通史》予以修訂再版，是十分必要的。《中國近代通史》修訂工作於2016年啟動。課題組盡可能地吸收最新科研成果與利用最新發現資料，對全書進行了全面修訂，並於2024年1月由江蘇人民出版社出版新的修訂版。

