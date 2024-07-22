張國清赴四川指導現場搜救和應急處置工作

中評社北京7月22日電／據新華社報導，根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責同志於20日夜緊急趕赴四川雅安市指導山洪泥石流災害現場搜救和應急處置工作。



21日上午，張國清先後來到漢源縣人民醫院、馬烈鄉新華村災害現場和轉移群眾臨時安置點，轉達習近平總書記對受災群眾的關懷和牽掛，實地查看搶險救援和傷員救治情況，詳細瞭解受災群眾實際困難和轉移安置安排。中午，張國清在現場救援指揮部主持召開會議，傳達習近平總書記重要指示精神和李強總理批示要求，研究部署支持四川搶險救災救助等工作。他指出，當前搜救失聯人員是第一位的，要針對當地溝深坡陡水急等實際，加強現場組織指揮和專業力量裝備統一調度，千方百計、不遺餘力搜救，爭分奪秒加快搜救進度。河道兩岸受山洪泥石流強衝擊造成安全隱患增多，要對周邊區域細致排查、實時監測，嚴防次生災害，保障救援安全。要全力救治、精心護理每一位受傷群眾，盡最大努力減少因傷致殘。要用心用情做好遇難和失聯人員家屬安撫，深入細致做好各項善後工作。要及時調撥救災救助資金物資，加強臨時安置點物資保障和醫療服務，幫助受災群眾解決實際困難，保障好他們的基本生活，防止因災致貧。要抓緊搶修災損基礎設施，及早恢復災區正常生產生活秩序。



張國清強調，近日多地接連發生山洪、泥石流等災害，造成人員傷亡和財產損失。各地務必引以為戒、高度警覺，全面落實習近平總書記重要指示批示精神，緊緊圍繞確保人民群眾生命安全，進一步加強雨情汛情災情研判，突出抓好巡查排險、短臨預警、轉移避險等關鍵環節，嚴防群死群傷。要嚴格落實“隱患點＋風險區”雙控要求，以臨河臨溝臨山臨坡的村鎮居民點、施工營地、旅遊景區等為重點，堅持人防技防結合，提高災害監測預警時效性和精準度，確保險情早發現早處置。要嚴格執行臨災預警“叫應”措施，堅決果斷組織轉移避險，確保應轉早轉、應轉快轉、應轉盡轉。