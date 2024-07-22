圖：有學者表示，港澳業界可利用成熟的經驗和既有的市場優勢，積極投身到文化強國建設當中。圖為內地京劇表演團體來港獻藝。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／三中全會｜激發全民族文化創新創造活力



來源：大公報



《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）提出，聚焦建設社會主義文化強國，提升國家文化軟實力和中華文化影響力；深化文化體制機制改革；必須增強文化自信，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，加快適應信息技術迅猛發展新形勢，培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍，激發全民族文化創新創造活力。



全國政協委員、首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛告訴大公報，港澳企業在市場、資本運作等方面非常有優勢，在激發全民族文化創新創造活力之時，港澳業界可利用成熟的經驗和既有的市場優勢，積極投身到文化強國建設當中。



培育規模宏大優秀文化人才隊伍



《決定》提出，聚焦建設社會主義文化強國，堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，健全文化事業、文化產業發展體制機制，推動文化繁榮，豐富人民精神文化生活，提升國家文化軟實力和中華文化影響力。



在深化文化體制機制改革方面，《決定》強調，中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。必須增強文化自信，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，加快適應信息技術迅猛發展新形勢，培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍，激發全民族文化創新創造活力。



郭媛媛表示，文化體制機制改革的核心目標是要順應文化的發展，形成一種能適應並促進文化能量充分發揮的體制機制。這一改革需要面對的是一個覆蓋更廣、融入社會發展更深、更能指向未來發展的文化全面繁榮建設。因此，體制機制必須更加符合文化所展現出的新特質，以便更好地推動文化的繁榮和發展。

