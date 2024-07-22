把握深改機遇　加強科創培養人才

圖：香港有“背靠祖國，聯通世界”優勢，應抓住機遇，透過深化自身改革、優化經濟結構加強科技創新與人才培養等，以配合國家的發展戰略。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》21日全文公布。《決定》提出，發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。



本港多位政界人士指出，香港“背靠祖國，聯通世界”，應抓住這一機遇，透過深化自身改革、優化經濟結構加強科技創新與人才培養等，以配合國家的發展戰略。他們相信，在國家新一輪改革開放的引領下，香港必將乘風破浪，譜寫新的發展篇章。



助力國家經濟相輔相成



港區全國人大代表林至穎認為，《決定》展示出國家堅持改革開放，發展高質量經濟，同時也兼顧當下經濟需要，提出新的發展模式。香港作為中國的國際窗口，當從科創、經貿方面，著眼於內外循環的聯通，與國家經濟相輔相成。科創方面，香港的科創政策需要加快融入大灣區，在頂層架構集合粵港澳三地政府的負責部門與執行部門，共享國際科創市場動態，協調發展科創產業的政策。經貿方面，香港作為國際貿易中心，需要加強國際市場的聯繫，推動離岸人民幣與其貨幣直接交換，將人民幣國際化與“一帶一路”國家的資源掛鈎，跟中國的製造業生產力優勢掛鈎，與中國超大規模的消費市場掛鈎，緩解依賴美元的風險。此外，香港應透過發展數據中心、貿易金融、外匯兌換、物流管理、會計與法律等供應鏈管理服務，加強與越南及墨西哥等中轉貿易國家聯繫，帶動內地企業出海投資。



港區全國人大代表黃冰芬指出，《決定》不僅鞏固了香港的經濟基礎，還為香港的發展提供了有力支撐。香港應把握機遇：一、需要優化營商環境，通過簡化手續和降低成本，吸引更多國際企業和人才來港投資與發展；二、加強科技創新與人才培養，推動經濟結構的轉型與升級，培養適應新時代的高素質人才；三、深化與內地的合作，共同開拓新的發展空間，實現資源共享與優勢互補。她強調，在大灣區的發展中，香港應發揮更大作用，尤其是在新質生產力方面，充分利用八大中心的優勢。促進香港在大灣區的發展，不僅為香港增添新動力，還為青年創業者和下一代開辟更多機會。