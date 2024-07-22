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降10個基點！1年期LPR降為3.35%
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2024-07-22 11:15:57
中評社北京7月22日電／據新華社報導，7月22日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年7月22日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，均較上一期下降10個基點。
為加強預期管理，促進LPR發布時間與金融市場運行時間更好銜接，自2024年7月22日起，將LPR發布時間由每月20日（遇節假日順延）上午9時15分調整為9時00分。
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