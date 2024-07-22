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韓國軍方稱朝鮮再次向韓國放飛氣球
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2024-07-22 11:28:50
中評社北京7月22日電／據央視新聞報導，當地時間7月18日，韓國軍方稱朝鮮再次向韓國放飛氣球。
目前，朝鮮方面對此暫無回應。
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