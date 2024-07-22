區議員：北都將發揮灣區互聯互通優勢

圖：北部都會區將發揮大灣區互聯互通、聯動發展的協同優勢。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，在深化粵港澳大灣區合作方面，有區議員認為北部都會區將發揮大灣區互聯互通、聯動發展的協同優勢。



助內企獲國際高科技資源



北區區議員廖宇軒指出，北部都會區將傳承和提升香港在金融、貿易、法律、專業服務等領域的傳統優勢，並通過與深圳等內地城市的緊密合作，發揮粵港澳大灣區互聯互通、聯動發展的協同優勢。同時，該區域還將具備制度創新和政策突破的先發優勢，為入駐的內地企業提供更加靈活便利的政策環境，吸引全球優秀科技創新人才，形成具有全球競爭力的開放創新生態。



廖宇軒建議北部都會區可從以下幾個方面發力：一是支持內地企業獲取國際高端科技資源，通過國際合作提升創新能力；二是提升內地企業產業鏈、供應鏈安全保障水平，鞏固香港作為國際投資中轉站的重要地位；三是為內地企業提供與國際接軌的高端金融、法律和專業服務，增強其國際化經營能力。



西貢區區議員、全國港澳研究會成員陳志豪指出，作為實行“一國兩制”的特別行政區及國家的國際金融中心，積極主動融入國家發展大局，積極發揮外聯內通的國際優勢，可謂是香港應有之義。香港應進一步發揮作為國際城市的橋梁作用，促進國際間的經貿及文化合作，推動民間外交工作，說好中國故事。香港也應該在國際社會積極吸納人才，讓香港成為四方八面人才匯聚之地，並且搭建更多平台，促進國家與國際社會的人才交流。



九龍城區區議員陳治華認為，二十屆三中全會提出了建設高水平社會主義市場經濟體制的目標，這意味著中國將進一步放開市場，激發社會活力，推動經濟高質量發展。對於香港而言，這為其融入國家統一大市場、發揮國際金融貿易中心優勢提供了難得機遇。相信在國家新一輪改革開放的引領下，香港必將乘風破浪，譜寫新的發展篇章。