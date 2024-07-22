人才高地／香港引才前景廣闊光明

中評社北京7月22日電／據人民日報報導，專家和分析人士認為，香港打造國際人才新高地已取得積極成效，未來還須長期謀劃、久久為功，持續出台務實舉措，在引才答卷上書寫新的成就。



靶向施策，實現人才“進得來”。香港在當前廣泛引才措施的基礎上，可加大人才引進的針對性，做好香港人力資源市場預測評估，把准本地需求，針對重點和短板推出新的引才舉措。對於有國際影響力的頂尖科研人才等特定人群，要主動出擊、“三顧茅廬”，確保引才工作取得切實、持續的成效。



完善措施，保障人才“留得住”。要放眼全球引才，更要用心用情留才。香港可在住房、就業、子女就學、社區融入等方面完善相關措施，做好人才服務保障工作，創造舒適的人才發展環境，鼓勵人才落地生根、貢獻香港，保障人才既能“進得來”，也能“留得住”。



加大外宣，確保優勢“唱得響”。香港可依托與國際社會聯繫緊密的優勢，推動各界人士、各方力量共同開展人才引進政策的海外宣傳工作，講好香港故事，駁斥各類唱衰、抹黑謠言，為香港正名，吸引更多海外人才更有信心、有底氣到港發展。



未來引才路上，相信香港必能以海納百川的胸懷和千金市骨的決心，不斷開放引賢納才之門、培育人才發展沃土，促各路英才齊聚，奏響香港人才高地建設的新樂章！