機場海關破體內藏毒　兩入境客被捕

圖：海關在機場偵破兩宗入境旅客販毒案，檢獲懷疑可卡因及搖頭丸（圖），市值約二百萬元。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，海關連續兩日（19日及20日）在機場偵破入境旅客販毒案件，檢獲共約一公斤懷疑可卡因以及七公斤懷疑“搖頭丸”，估計市值約二百萬元，拘捕共三人，均已被控以一項“販運危險藥物”罪，今日（22日）在西九龍裁判法院提堂。



首宗在19日發生的案件，海關根據風險管理及情報分析，在機場揀選由幾內亞科納克里出發，經阿聯酋杜拜飛抵本港的48歲男旅客和25歲女旅客進行清關，關員查問兩人時，他們報稱是來港進行採購及貿易相關事務的商人，惟無法提供行程詳情，引起關員的懷疑，懷疑他們體內藏有毒品，於是把二人帶到醫院檢查，直至前日，醫生確認兩人體內均藏有異物，於是以涉嫌“販運危險藥物”拘捕他們。案件交由海關毒品調查科跟進。截至昨日下午3時，他們已排出97粒、共重約一公斤的懷疑可卡因，估計市值約70萬元。調查顯示，兩人收取約二至三萬港元，作為將毒品偷運至本港的報酬。



法抵港男子行李藏搖頭丸



第二宗於前日發生的案件，海關機場科人員在機場為一名由法國巴黎抵港的57歲外籍男子清關，他當時攜帶一件寄艙行李及兩件手提行李，經X光檢查發現其寄艙行李影像有可疑，於是進行更深入檢查，最終在其寄艙行李箱內的被單及行李箱夾層中，檢獲共重約7公斤懷疑“搖頭丸”，估計市值約130萬元，當場以涉嫌“販運危險藥物”將他拘捕，被捕男子報稱無業，初步調查顯示，他亦是為了報酬，協助他人將藏毒的行李箱帶入香港。