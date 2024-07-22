﻿前路廣闊／港生內地學習享優惠政策

圖：每逢香港舉辦內地升學教育展，都會吸引到大批家長及學生到場參觀。（圖源:大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，港生北上求學已是大趨勢。港區全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良接受《大公報》訪問時稱，當下的香港學生在升學選擇上非常幸運，他們擁有多樣的途徑繼續深造。黃錦良指出，到內地升學也是一個非常好的選擇，他相信大灣區有很多高等教育機構，非常歡迎香港學生到內地學習。“我親眼見證了國家高等教育的快速發展，很多‘雙一流’大學吸引了眾多香港學生。”黃錦良說。他希望更多的年輕人能夠回到內地讀書，未來能夠在大灣區參與建設與發展。



黃錦良強調，國家對香港學生的政策非常優惠，比如提供一些優惠政策。他指出，大灣區的開放性和發展潛力為香港學生提供了廣闊的發展空間。“除了大學教育外，內地的職業教育也是一個非常好的選擇，不僅僅是讀大學本科，即使是一些職業教育，也能夠為未來的職業道路提供幫助。”黃錦良稱：“只要大家有心讀書，其實我們都能找到自己的出路。當然，最重要的是找到自己在職業規劃上的方向。”



對於港生在內地高校就讀有哪些獎學金？暨南大學本科生院副院長、本科生招生辦公室主任朱子木介紹，香港學生入校後，可申請由教育部設立的“教育部港澳及華僑學生獎學金”，本科生特等獎每生每學年8000元（人民幣，下同）、一等獎每生每學年6000元、二等獎每生每學年5000元、三等獎每生每學年4000元。錄取至暨南大學的香港學生還可申請香港教育局“內地大學升學資助計劃”。上述獎學金和資助計劃，將更好地支持有需要的香港學生順利完成學業。