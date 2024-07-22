一小時生活圈吸引　港生灣區升學趨增

圖：香港學生赴廣東高校升學已成為大趨勢。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，繼香港中學文憑試（DSE）放榜後，“內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃”將在7月下旬公布錄取結果。港生北上求學持續升溫，加上今年內地增加六所高校招收DSE考生，讓香港學子有更多升學選擇，而廣東高校本月底陸續開始錄取DSE考生。



暨南大學、廣州中醫藥大學等高校招生負責人接受《大公報》專訪時表示，隨著報考人數增長，不少內地高校今年招收港生人數比往年有所增加，建議學生選擇專業時多考慮個人興趣和特長，避免盲目跟風。有港生表示，選擇報考廣東高校，是被粵港澳大灣區的“一小時生活圈”所吸引，同時對廣東高校不斷提升的教育水平和豐富的學科選擇充滿信心，看好畢業後的發展前景。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



今年內地共有138所高等院校將根據DSE成績擇優錄取應屆香港學生，港生北上求學選擇有所增加。素來為香港人所熟知的暨南大學，近年港生報讀的熱度持續上升，目前該校在校港生人數已經超過7000人。“近年來報考學校的人數逐年增加，我們也發現無論是通過聯考或是以DSE成績報讀的學生，在學術方面的表現都更加優秀。”暨南大學本科生院副院長、本科生招生辦公室主任朱子木表示，隨著報考人數增長，學校整體上以及具體到各個專業也會相應提高錄取要求。



理性選科 勿盲目跟風



暨大的熱門專業包括商科管理、口腔醫學、臨床醫學、新聞系等。朱子木建議，在專業選擇上要結合學生興趣、未來職業規劃以及自身所擅長的科目綜合考慮，理性選擇，避免跟風填報熱門但不一定適合自己的專業。



香港首家中醫院預計明年落成，香港中醫人才將更有用武之地。為此，到內地學中醫亦是港生熱門選擇。廣州中醫藥大學對外交流合作部部長、國際學院院長賈建偉表示，今年廣中醫共計劃招收約180名香港學生。“其中將招收DSE考生100人，基於香港學生往年報考積極性熱情高漲，學校今年增加了20個DSE錄取計劃，以滿足學生報考需求。”

