上圖：記者發現，有新款電動車駛用有“3公噸車輛限制路段”的鴨巴甸街，但其實該車重量已超過三噸，如沒許可證，司機已屬犯法。中圖：在山頂馬己仙峽道，有同款的私家車駛入“3公噸車輛限制路段”。下圖：有議員建議政府因應路段使用情況，更新陳年條例，配合現時車輛的設計。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／3公噸車禁行斜窄路 議員指過時需檢視

來源：大公報



電動汽車是未來發展大趨勢，現時不少新款的電動七人車重量超過3公噸，惟駛上本港部分“3公噸車輛限制路段”隨時違法。因按《道路交通（交通管制）規例》，3公噸及以上車輛駛上相關路段需事先申請許可證，惟大公報記者連日來直擊，看見該些路段經常有超重車輛駛經，有司機坦言貪方便一般都不會申請許可證，因而“焗住犯法”。



有業內人士表示，相關條例於多年前設立，當年這些重量的車輛的性能及馬力可能未必適合在有關馬路行駛，但現時車輛的性能已改進了很多，有關部門可按實際情況，根據新款車輛規格再作檢討。／大公報記者 餘風、蘇榮（文） 融媒組、盧剛昌（圖、視頻）



本港每年平均發生約1000宗涉及中型及重型車輛的交通意外。因應較狹窄或斜幅較大的道路，運輸署將這些路段列為“3公噸車輛限制路段”，港島便有多條這類限制的道路，包括馬己仙峽道、鴨巴甸街及柯士甸山道等，3公噸及以上車輛如要進入上述道路須向運輸署提供理由，例如居住必經、運輸貨物或建築車輛等，而沒有許可證且超重車輛駛經則屬違法。大公報記者日前走訪多個相關路段，發現限制標誌形同虛設，超重車輛不斷駛入，未見車頭貼有相關許可證。



司機駛入須申領許可證



中環鴨巴甸街一帶有多間食肆及商鋪，平日不少人駕車前往消遣，加上前往歌賦街及九如坊都必需經過鴨巴甸街，令上址車流量更繁忙，而記者日前在該處目擊不少超過3噸重的貨車行駛，亦見多輛近期熱賣的一款豪華七人電動車行駛。而日前於馬己仙峽道，記者同樣看見該款七人電動車駛入。據瞭解，該款七人電動車的總重量達3095千克，超過3公噸。《大公報》記者往該車陳列室觀察，一名營業員亦確認此車超過3公噸重，並提醒如駛入“3公噸車輛限制路段”，需往運輸署申領許可證。



記者向駕駛該款七人車的司機詢問，其中林先生承認並無申領許可證，而且一直誤會車輛不足3公噸，只屬普通私家車。

