﻿香港好物節　逾230品牌參與

上圖：貿發局下月將舉辦“香港好物節”，會邀請內地知名主播進行直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。下圖：推動電子商貿，有助香港零售業發展。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，消費模式轉變，開拓網上銷售成為趨勢。繼“BUD專項基金”上周推出“電商易”後，香港貿易發展局將於下月在內地電商平台舉辦首屆“香港好物節”，協助香港產品打入內地市場，開拓更大市場。貿發局屆時將邀請內地知名主播在內地大型電商平台，為數十家品牌作直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。



科技的普及應用和消費模式的轉變，令開拓網上銷售變得更為重要。財政司司長陳茂波昨日在網志撰文表示，香港的零售業網上銷售價值在2020年至2023年間增長接近六成，達325億元，但2023年網銷占本港零售總銷售比率僅為8%，相比內地同年的近28%比率，仍有可觀的增長空間。為協助本地中小企提升在內地電商平台的知名度，並更熟習內地網銷市場的業態、文化及運作特點，開拓更大的商機，香港貿易發展局將舉辦首屆“香港好物節”。



邀網紅直播帶貨提供折扣



“香港好物節”將於整個8月在內地電商平台舉行，共有超過230個品牌參與，涵蓋六個主要類別，包括服裝配飾、個護化妝、生活家品、食品飲料、數碼潮玩和滋補健康，其間並提供特色產品及折扣優惠。貿發局將於內地主要社交及電商平台投放廣告，為港商網店爭取更多流量。在8月下旬，貿發局將邀請約20位內地知名主播在內地大型電商平台，為數十家品牌作直播帶貨，讓更多內地顧客認識香港產品。



陳茂波相信活動可以帶來多贏局面，一方面充分發揮香港背靠祖國超大規模市場的優勢，助力香港中小企接觸內地新客戶群，開拓內地市場，為業務發展注入新動力；另一方面，內地消費者能直接便捷地接觸和購買到優質、貨真價實的香港產品。同時，也協助不同的香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌。