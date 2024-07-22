﻿做足準備／專家：學中醫先打好文言文基礎

中評社北京7月22日電／據大公報報導，隨著DSE放榜，許多香港學生正考慮北上求學。那麼，在入讀內地高校前，這個暑假可以提前做哪些準備呢？廣州中醫藥大學對外交流合作部部長、國際學院院長賈建偉在接受《大公報》採訪時給出了建議。



“粵港澳地緣相近，人緣相親，我相信在生活習慣方面，同學們能很快適應。”賈建偉表示，對於有意學中醫的港生來說，學中醫的第一步是讀經典。他解釋說：“中醫典籍都是古文，沒有文言文功底是很難讀懂中醫古籍的。因此，考生們在假期可以補補課，自學一下文言文。”



賈建偉還提到，學中醫雖然有趣，但並不簡單。除學習中醫相關課程，還要掌握西醫基礎知識和進行臨床實踐，課程任務較為繁重。他建議學生們要做好心理準備。他透露，廣州中醫藥大學目前有超過750名香港學生，學校安排了“2名港澳學生＋2名內地學生”的形式同住，幫助港生盡快融入內地的大學生活。



暨南大學則以其龐大的香港學生群體著稱。暨南大學本科生院副院長、本科生招生辦公室主任朱子木表示，學校多年來已經形成了“分類培養、分流教學、同向融合”的育人模式。他指出，按照過往香港同學們的反饋，香港學生來到暨南大學，一般都能在較短的時間內適應大學的學習和生活。



朱子木還建議，學生到校初期，多與學長學姐交流，以便更好地適應大學生活。他提到，學校設有暨南大學香港學生聯合會，香港同學能輕鬆地找到經歷相似的人，這將有助於他們更快融入校園生活。