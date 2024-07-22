關愛隊支援長者及照顧者　服務擬擴至18區

中評社北京7月22日電／據大公報報導，社會福利署在今年3月推出“地區服務及關愛隊伍─支援長者及照顧者先導計劃”，以荃灣和南區作為試點，透過關愛隊識別有需要的獨老、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並提供跟進支援服務。社署表示，會按實際運作情況檢討和改善先導計劃，考慮將計劃擴展至全港18區。



年逾70歲的姚氏夫婦早前透過街站加入“支援長者及照顧者先導計劃”，關愛隊隨即為他們提供跟進支援，包括轉介參與緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃、處理燈具及煤氣爐損壞等事宜。



為雙老家庭提供貼心服務



姚氏夫婦是雙老家庭，姚先生患有高血壓、心律不正等長期病患，身體虛弱且行動不便。今年年初某個深夜，姚先生突然心臟病發，令姚太手足無措，“眼見他的血壓急升，服藥後也未見緩和，後來他開始抽筋，覺得我心里也在‘抽筋’，我說我怎麼辦？”姚太回想病魔突襲丈夫，自己要孤身迎戰，一度哽咽。



荃灣區關愛隊麗濤小區隊長黃偉傑表示，不少長者認為自己可應付日常生活所需，又或憂慮服務收費會帶來經濟負擔，最終放棄尋找服務，而關愛隊會主動出擊，在地區作恒常宣傳，透過探訪、街站和其他活動等，與居民建立關係和信任，“希望在社區內透過長者和照顧者之間的網絡，將我們的服務口耳相傳。”