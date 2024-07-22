有趣體驗／全新展城館　無人機視角探索北都

圖：展城館翻新後，添加“飛越北都”等互動遊戲，讓市民模擬駕駛無人機。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，位於中環的展城館以香港規劃和基建發展為主題，館內二樓經過翻新後，現以全新面貌免費開放予公眾參觀。新展區增添了不少多媒體互動展品、沉浸式體驗和“打卡”位。最矚目的“打卡”位之一是展品“亮點項目”，市民可站在互動裝置上，從高空俯瞰北部都會區、交椅洲人工島及海濱優化等項目的地理位置。



發展局局長寧漢豪昨日在網志撰文介紹翻新後的展城館，表示新展區命名為“建香港.見未來”，增添了不少互動展品，希望帶給市民嶄新體驗。



展城館新展區劃分為三部分，最矚目的“打卡”位之一是一個近10米闊、具備動態追蹤功能的270度大型LED屏幕互動裝置。市民可站在互動裝置上，從高空俯瞰香港亮點項目，包括北部都會區、交椅洲人工島及海濱優化等項目的地理位置，以及與大灣區其他城市互聯互通的交通網絡。展品模擬日出及華燈初上時的香港高空景色，更可看到有飛機和船穿梭往來。



展區第二部分設有“北部都會區”立體地形模型，由西至東涵蓋北部都會區四大主題區域、主要交通網絡和過境口岸等，旁邊的“飛越北都”遊戲，讓市民模擬駕駛無人機。



“交椅洲人工島”多媒體模型配以相關的短片和動畫，介紹交椅洲人工島的填海範圍、規劃理念、策略性運輸基建等。市民亦可在“建‘島’未來”城市規劃遊戲中完成不同的規劃任務和挑戰。



第三部分的“交通及基建體驗”，收錄了交通及工務部門提供的沉浸式虛擬實境短片，如《我們的未來交通》、隧道爆破工程以及污水處理流程等，親歷其境。