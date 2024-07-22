第三屆“僑見·我們的故事”活動啟動

活動現場。（來源：中國僑網） 中評社北京7月22日電／據中國僑網報導，近日，第三屆“僑見·我們的故事”中華文化海外傳播活動在上海中心大廈啟動。上海全市各區海外聯誼會相關負責人以及來自美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、阿聯酋、日本等國的華裔青年近百人現場參加活動，來自阿聯酋、新西蘭、奧地利、美國、日本等國的海外承辦方負責人線上參會。



啟動儀式上，與會嘉賓共同回顧了歷屆優秀參賽作品集錦，播放了評審專家寄語，海外承辦方、參賽獲獎者代表分享了體會感悟，發布了“僑見·我們的故事”活動宣傳片、logo和第三屆活動海報。



活動現場，來自澳大利亞的30多名華裔青少年演繹了歌曲《我的中國心》，用深情的歌聲表達出對中華文化的自豪感和認同感；華東師範大學終身教授陳勤建通過一場精彩的文化講座，帶領大家深入瞭解中西交融的海派民俗特色。



上海教育報刊總社社長仲立新在致辭中表示，“僑見·我們的故事”已走過兩個春秋，從“中華文化在海外”的深邃探索，到“中國心與家國情”的深情講述，見證了中華文化的無限魅力和全球華人的熾熱情懷。第三屆活動將秉持創新精神，努力提升品質與內涵，充分利用媒體融合的優勢，拓寬傳播渠道，擴大活動社會影響力，推動中華文化更好走向世界。



澳大利亞悉尼上海商會會長卞軍作為海外承辦方代表發言，他說：“我們的活動讓孩子們深刻感受到了中華文化的博大精深和無窮魅力，也進一步加深了他們對中華文化的認同與熱愛。”



加拿大華裔青年安東作為參賽獲獎者代表分享心得，她說：“每一次參賽都是我與中華文化的深情對話。感謝活動為我們搭建了可以講述海外華裔故事的平台，以後我們每位華裔青年都將是中華文化的傳承者和傳播者。”



上海海外聯誼會執行副會長、上海市政府僑辦主任董依雯表示，“僑見·我們的故事”中華文化海外傳播活動自2022年創辦以來，在各方的大力支持下，參與者眾、作品質量高，取得了良好成效。活動構建並完善了促進民間溝通交流的紐帶，搭建並拓展了弘揚中華文化的平台，吸引並匯聚了洋溢青春活力的青年才俊。期待活動組織方、支持方、參與方初心不改、同心同行，自覺擔負起增強中華文化傳播力、影響力的重任，以融通中外的新概念、新表述弘揚中華文化，讓可信、可愛、可敬的中國形象更加生動立體；期待華裔青年讀懂中國、融通世界，將所見所聞分享給世界各地的夥伴，身體力行促進中外交融、民心相通；期待海外僑胞以僑為“橋”、以文鑄魂，充分發揮自身優勢，推動中華文化“走進、融入”各國民眾的生活，向國際社會更好地展示博大精深的中華文明。

