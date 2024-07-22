美收容機構員工被指虐待非法移民兒童

中評社北京7月22日電／據新華社報導，美國司法部近日說，美國最大非法移民兒童收容機構、非營利組織“西南重點工程”多名員工涉嫌性虐待和性騷擾非法移民兒童，司法部已在這家機構總部所在地、得克薩斯州首府奧斯汀就此提起訴訟。



起訴書說，自2015年以來，有關部門共收到100多起該組織運營的收容所內發生性虐待或性騷擾事件的報告，實際事發時間可能更早。美司法部助理部長克里斯滕·克拉克在一份聲明中說，收容所對兒童而言本應是安全可靠的地方，在這裡對兒童實施性騷擾，是“虐待、不人道且非法行為”。



近年來，大批非法移民兒童在沒有監護人陪伴的情況下獨自入境美國，移民兒童收容機構應運而生。據美聯社報導，2015年至2023年間，美國聯邦政府與“西南重點工程”共達成超過30億美元的合同。針對指控，“西南重點工程”稱正對這一事件展開審查，並對部分指控內容保留質疑。



截至當地時間19日，有多少兒童仍滯留在“西南重點工程”的收容所內不得而知。參與法庭監督的律師利西婭·韋爾奇呼籲“希望聯邦政府也能承擔起一些應有的責任”。



得州2021年吊銷一些移民兒童收容機構的運營許可證，批評人士指出這導致監管空白。韋爾奇指責得州此舉是“一個隨時可能爆炸的火藥桶”。得州一個兒童權益計劃項目的副主任卡麗·範德赫克說，自那時起，她的員工向得州家庭保護服務部報告了大約10起涉嫌虐待和忽視事件。“有時候，家庭保護服務部的官員回應不會對投訴進行調查，因為家庭保護服務部對難民安置辦公室沒有管轄權……其他事件我們也沒收到任何回復，不知道聯邦公共安全部或其他州政府機構採取了什麼行動來調查。”