全球“超級選舉年”過半　各國政壇有何變化

7月5日，蘇納克在英國倫敦唐寧街10號首相府前發表講話後與夫人一同離開。（來源：新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社報導，2024年被國際輿論稱為“超級選舉年”。據媒體不完全統計，全球有70多個國家和地區在這一年舉行重要選舉。如今“超級選舉年”已過半，一些國家和地區的選舉結果出人意料，經濟民生問題成為影響這些選舉的重要因素。美國將於今年下半年舉行大選，選舉結果或將對國際政治與經濟以及地區安全局勢產生深遠影響。



多國政壇現“意外”



縱觀上半年世界範圍內的選舉活動，一些國家的傳統執政黨或執政聯盟意外“失勢”，引發廣泛關注。



6月5日公布的印度人民院（議會下院）選舉最終計票結果顯示，雖然執政黨印度人民黨（印人黨）主導的全國民主聯盟贏得了過半數席位，但印人黨本身的席位未能過半，更遠未達到總理莫迪提出贏得370席甚至400席的目標，不得不與其他政黨組建聯合政府。



分析人士指出，印人黨未能單獨獲得過半席位，或將使莫迪未來執政面臨掣肘局面，聯合政府中的其他政黨很可能在制定具體政策時與莫迪討價還價。



同在6月公布的南非大選結果也出現類似情況。執政黨非洲人國民大會（非國大）在國民議會（議會下院）選舉中的席位雖位列第一，但沒能過半。1994年南非結束種族隔離制度以來，非國大在以往大選中均獲過半數議席並執政至今，歷任總統也均為非國大成員。此次大選是非國大議席數首次跌破半數。



一些意外事件也影響了今年的選舉日程。伊朗第14屆總統選舉原定2025年舉行，但在時任總統萊希今年5月因直升機失事遇難後提前舉行，作為改革派的伊朗前衛生部長馬蘇德·佩澤希齊揚獲勝。



對法國民眾而言，總統馬克龍6月初宣布解散國民議會，並提前舉行議會選舉同樣出人意料。面對執政黨在國民議會中早已失去絕對多數地位這一情況，馬克龍的這步“險棋”意在通過議會的重新洗牌博得多數黨地位。7月初，法國國民議會選舉第二輪投票結束，屬於“中間派”的執政黨聯盟與左翼聯盟聯手阻止了極右翼的國民聯盟成為國民議會第一大黨，但執政黨聯盟未能獲得第一大黨地位，法國政治仍處於不確定之中。

