微軟宕機事件影響850萬台視窗系統設備

7月19日，乘客在美國芝加哥國際機場等待航班信息。（來源：新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社報導，美國微軟公司20日說，據目前估算，因“眾擊”公司安全軟件升級引發的大規模宕機事件影響了全球大約850萬台安裝微軟視窗操作系統的設備，相當於現在所有安裝視窗系統設備總數的不到1%。



儘管程序錯誤已被修正，但其影響波及面太廣，各行業被擾亂的秩序完全恢復正常尚需時日。網絡安全機構提醒公眾和企業：要小心不法分子趁機行騙、竊取數據。



秩序逐步恢復



微軟網絡安全主管戴維·韋斯頓在博客發文說，雖然受影響機器“占比很小，但其導致的大範圍經濟和社會影響反映出‘眾擊’軟件在運營許多關鍵服務的企業中應用廣泛”。



微軟說，“眾擊”已協助推出解決方案，加速微軟利用Azure雲服務平台所作修復進程。微軟也會與亞馬遜網絡服務、谷歌雲平台合作，分享其所獲知的修復進度信息。



格林尼治時間18日19時（北京時間19日3時）開始，全球多地應用微軟視窗系統的電腦因美國電腦安全技術公司“眾擊”的一款安全軟件更新而宕機，出現“藍屏”，航空、醫療、傳媒、金融、零售、物流等多個行業受到影響。“眾擊”公司說，事故緣於其適用於微軟視窗系統的安全軟件升級出現“代碼錯誤”，截至19日下午，該錯誤已被修正，但由於涉及企業太多，“藍屏”電腦全部恢復正常仍需時日。



這次宕機事件導致全球數千架次航班被取消，數萬架次航班延誤，大量旅客滯留機場。截至20日，受影響地區的航班運營逐漸恢復。



美國航班跟蹤網站數據顯示，截至美國東部時間20日下午中段，當天全球範圍內已取消超過2000架次航班，相比19日取消的5100多架次大幅減少。



據美聯社報導，在20日取消的航班中，約1600架次在美國。達美航空公司是受宕機事件影響最大的航空運營商之一，當天有800多架次、占計劃航班數四分之一的航班被取消，這個數字還不包括達美子公司運營的區域性航班。美國聯合航空公司取消了近400架次航班。

