阮富仲逝世，中越關係何去何從？

中評社北京7月22日電／據中國網報導，7月19日，中國人民的好同志、好兄弟、好朋友——越共中央總書記阮富仲同志與世長辭。這位中越關係推動者和社會主義事業同行者的逝世，也引發外界對中越關係下一步走向的高度關注。阮富仲同志離世後，越南是否會堅持他提出的“竹子外交”理念，中越關係會何去何從？



越南料將繼續堅持“竹子外交”



阮富仲在2021年底越南全國外事工作會議上系統闡釋了“竹子外交”思想，即越南的外交政策要像竹子一樣“根固、身堅、枝柔軟”，在國家核心利益上堅守原則，同時保持靈活策略，積極同世界各國發展友好關係。“竹子外交”繼承了越南的外交政策思想，總結了越南近年來的實踐活動。



早在越南建國初期，胡志明就提出了“以不變應萬變”的思想，其中，不變的是越南的核心利益，變的是具體行事策略，以此作為小國應對紛繁複雜國際局面的行動指南。冷戰後期，越南逐漸背離這一指導思想，採取向蘇聯“一邊倒”的策略，這給越南帶來了政治孤立、經濟衰退的後果。隨後，越南經過反思，發展出多邊化、多樣化的外交方針，希望通過展現可靠、負責任的國際形象，“與各國為友”。



為瞭解決“融入國際”是否會“融化”越南意識形態的問題，越南創造出了“夥伴”與“對象”的辯證關係，即尊重越南獨立和主權，與越南建立和擴大友好、合作、平等、互利關係的國家都是越南的合作夥伴，圖謀破壞越南建設和保衛祖國事業的國家是越南的鬥爭對象。一個國家，可能在某一方面是越南的合作夥伴，而在部分領域又是它的鬥爭對象。因此，越南提出需要在堅持底線的同時，靈活地發展與各國的關係。



“竹子外交”正是繼承了越南這種外交思想，在總結越南數十年外交實踐的基礎上提出的。在這一思想的指導下，越南與中國宣布推動構建具有戰略意義的命運共同體，還分別與俄羅斯、印度、韓國、美國、日本、澳大利亞建立全面戰略夥伴關係，與世界各國的關係都得到全方位深化。



越南國家主席蘇林在為阮富仲同志撰寫的悼文中提到，在阮富仲總書記的直接領導下，越南“竹子外交”得到了強有力地發揮，越南從未在國際舞台上有過如此突出的地位、聲譽和形象。這一高度評價從側面佐證了“竹子外交”思想不會隨著其首倡者的離世而偏離軌道，也是越南將繼續奉行獨立自主外交方針，全面發展與各國關係的堅實承諾。

