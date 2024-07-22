“平急兩用”建設新模式取得新成效

中評社北京7月22日電／據人民網報導，近期，房地產政策圍繞消化存量、優化增量持續發力，利好信號不斷釋放。作為房地產發展新模式中的“三大工程”之一，“平急兩用”公共基礎設施建設既具有商業性價值，也有公益屬性。



如何讓“平急兩用”公共基礎設施在“平急”轉換中更好地服務群眾、發揮作用？未來將給我們的生活帶來哪些變化？



日前，中國宏觀經濟研究院社會發展研究所所長、研究員劉旭做客《中國經濟微觀察·專家談》時表示，積極推進“平急兩用”公共基礎設施建設，是黨中央、國務院從抓緊構建房地產發展新模式、更好統籌發展和安全的戰略高度作出的一項重大決策部署。



“平急兩用”護航城市安全高質量發展



“平急兩用”公共基礎設施建設主要是大城市在建設改造偏遠山區或地區的民宿、旅遊酒店、醫療機構、倉儲基地等設施時，提前嵌入公共衛生等突發公共事件應急功能。



劉旭介紹，“平時”可用作旅遊、康養、休閑、市場流通等，盤活山區和郊區旅遊居住資源；“急時”可迅速轉換為人員安置或物資應急中轉場所，滿足公共衛生防控救治、臨時安置、物資保障等應急需求，拓寬城市轉換騰挪空間，增強城市安全韌性。



隨著時代的發展，“平急兩用”的內涵不斷拓展，“平急兩用”的應用範疇越來越廣泛。



劉旭表示，“平急兩用”設施建設優先利用城市郊區低效或閑置房屋等存量資源，鼓勵民間資本參與改造和運營，以實現“平時”可持續運營、“急時”快速轉換的目標。

