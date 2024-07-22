科創板指數不斷“上新”　覆蓋面逐步擴大

中評社北京7月22日電／據人民網報導，日前，上交所和中證指數有限公司公告表示，將於8月20日正式發布上證科創板200指數。



據介紹，科創板200指數從科創50、科創100樣本以外選取流動性較好的200只證券作為樣本，主要編制方案要素與科創50、科創100指數保持一致，反映科創板小市值證券的整體表現。



記者梳理發現，除上述指數外，近期科創板指數頻頻宣布“上新”。



——7月19日，上交所宣布，將於7月25日發布上證科創板醫療指數和上證科創板人工智能指數。該批指數分別從科創板醫療、人工智能領域選取30只上市公司證券作為指數樣本，反映相應領域科創板上市公司的整體表現。



——7月14日，上交所宣布，將於7月26日正式發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。



業內人士對此表示，近年來，上交所積極發揮指數在加快投資端改革、持續壯大長期投資力量方面的重要作用，根據科創板發展情況，穩步推進科創板指數編制。目前科創板指數數量已達到16條，初步形成覆蓋寬基、行業主題、策略等類型的科創板指數體系。



2020年7月，科創板開市一周年時，上交所發布了第一只基於科創板編制的指數——科創50指數，該指數由科創板中市值大、流動性好的 50只證券組成，反映最具市場代表性的一批科創企業的整體表現。