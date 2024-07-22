﻿教育界：培育更多熟悉兩地法律人才

中評社北京7月22日電／《決定》提出，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，多名教育界人士指出，香港具有良好的大學體制，應培養不同方面的人才，並與內地高校互相促進，為國家高等教育發展作出貢獻。



開辟官產學研新道路



教育事務委員會主席梁美芬認為，香港要加強法律人才培養，特別是要培養更多精通國家法律、熟悉香港和內地法律制度的雙語法律專業人才。此外，在中央支持下，香港成為國際調解院總部的所在地，香港應為國家培養更多既熟悉中國法、又熟悉普通法和外國法的涉外法律人才，為國家、為香港法治建設提供堅實的人才保障。



教育事務委員會副主席、香港教育大學協理副校長（大學拓展）周文港表示，創新是實現高質量發展的重要元素，具體而言，創新不僅是體制創新、器物創新，以至是制度都要創新。在這些方面，作為國家的一分子，香港亦要做穩、做妥。他說，香港具有良好的大學體制，應與內地高校互相促進，為國家高等教育發展作出貢獻，特別是在官、產、學、研方面開辟一條新的道路，讓香港、尤其國家民族的前途發展得更好。



全國港澳研究會會員馮煒光表示，二十屆三中全會提出“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”，而“教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。”這方面，香港作為區域教育樞紐扮演有一定角色。他以全球無人機龍頭企業大疆為例，表示其創辦人汪滔便是香港科技大學畢業生。大疆的故事啟發我們，香港有條件培養科技人才，而內地龐大的市場則有助科技成果商業化，並延伸至全球市場。這樣成功的科技企業又是中國式現代化的體現，又會為中國式現代化提供戰略性支撐。