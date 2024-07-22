零件短缺　美日增產“愛國者”導彈遇阻

圖：日本自衛隊隊員經過“愛國者三型”防空導彈。（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／據大公報報導，據路透社報導：由於波音公司生產的一種關鍵零件短缺，美國打算利用日本工廠提升“愛國者”防空導彈產量的計劃延遲。



據日本政府官員和業內消息人士透露，日本三菱重工與美國軍火商洛克希德馬丁達成授權協議，每年產約30枚“愛國者三型”（PAC－3）防空導彈，計劃將產量增至60枚。在俄烏衝突戰場，烏軍正是用這款防空導彈來防禦俄羅斯攻擊。



消息人士說，美國希望盡快將這款防空導彈全球年產量從約500枚，增為750枚以上。然而，消息人士說，如果無法額外提供導彈的導引頭，日本根本無法擴大生產。因為波音生產的這一關鍵零件短缺，三菱重工可能需要好幾年，才能提高產量。



波音從去年開始擴建在美國的導彈導引頭工廠，希望將產量提升30%，但是，新增生產線要到2027年才能投入運營。波音去年並未透露具體的產量。洛克希德馬丁表示，到2027年時，它將把“愛國者”在美國的年產量從500枚增為650枚，每枚導彈的成本約為400萬美元。



分析認為，日本的軍火生產瓶頸顯示，即使華盛頓設法要將盟友納入複雜的武器供應鏈，仍面臨眾多挑戰。去年，日本政府修改《防衛裝備轉移三原則》，決定向美國出口由美國企業授權在日本生產的“愛國者”防空導彈。但是，軍火擴產的財政補貼只能用於日本自衛隊，無法用於出口。這意味著三菱重工或者美國要擴大“愛國者”導彈的生產，或需要自掏腰包。