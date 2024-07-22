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伊拉克總理呼籲各方努力防止地區衝突升級
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2024-07-22 16:09:09
中評社北京7月22日電／據新華社報導，伊拉克總理蘇達尼21日呼籲立即停止對黎巴嫩和巴勒斯坦的侵略，各方應共同努力，防止地區衝突升級，避免傷害更多平民。
伊拉克總理新聞辦公室21日發表聲明說，蘇達尼當天在巴格達會見到訪的黎巴嫩看守政府總理米卡提時作出上述呼籲。
雙方談論了當前地區政治和安全局勢發展。
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