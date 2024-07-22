民調顯示七成日本民眾不希望岸田連任首相

2023年12月13日，日本首相岸田文雄在日本東京首相官邸召開記者會。（圖源：新華社） 中評社北京7月22日電／據新華社報導，日本最新發布的一項民調結果顯示，七成日本民眾不希望岸田文雄連任首相，超八成民眾認為他未就執政黨自由民主黨派閥“黑金”醜聞盡到黨總裁責任。



日本《每日新聞》20日至21日圍繞自民黨總裁選舉等話題在全國範圍進行電話調查，收到1020份有效回答，調查結果21日公布。當被問及是否希望岸田參加定於9月舉行的自民黨總裁選舉從而連任首相時，70%的受訪者回答希望他下台，18%的受訪者表示無法作答。



這項調查同時顯示，當被問及岸田是否就自民黨派閥“黑金”醜聞盡到黨總裁責任時，83%的受訪者認為他沒有盡到責任。



去年底，自民黨曝出“黑金”醜聞。多個派閥向麾下國會議員下達政治籌款派對券的銷售指標，所售“超標”部分所得資金將以“回扣”形式返還給議員，且不記入派閥收支報告和議員政治資金收支報告，從而成為不受監管的秘密資金。



今年4月，自民黨對39名涉事者進行黨紀處分。岸田原先領導的派閥同樣牽涉此次“黑金”醜聞，但岸田本人沒有受到任何處分，引發廣泛質疑。



《每日新聞》最新民調結果顯示，岸田內閣支持率為21%，連續13個月處於30%以下的“危險水域”；不支持率為73%，連續9個月位於70%以上的高位。面對持續低迷的支持率，不僅在野黨陣營要求岸田下台，自民黨內部也公開出現同樣呼聲。