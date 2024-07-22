加大“兩新”支持力度　擴內需再迎政策利好

中評社北京7月22日電／據經濟參考報報導，7月19日召開的國務院常務會議指出，大規模設備更新和消費品以舊換新牽引性帶動性強，加大政策支持力度有利於更好釋放內需潛力。接受採訪的業內專家認為，大規模設備更新和消費品以舊換新政策已經實施一段時間，政策還在不斷完善和加大力度，有利於營造更好的市場環境，為擴內需提供更好支撐，也將進一步激發經濟內生增長動能。



會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新。優化設備更新項目支持方式，將支持範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。支持老舊營運船舶、老舊營運貨車報廢更新，提高農業機械、新能源公交車等更新補貼標準，提高設備更新貸款財政貼息比例。支持地方增強消費品以舊換新能力，加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度，落實廢棄電器電子產品回收處理資金支持政策。營造良好市場環境，一視同仁支持不同所有制、不同註冊地企業享受政策，確保政策落到實處。



在資金支持上，中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力對《經濟參考報》記者表示，超長期特別國債資金用於推動大規模設備更新和消費品以舊換新，彰顯了國家對於擴大內需、促進產業升級的堅定決心。超長期特別國債的發行不僅僅是為了籌集資金，更重要的是通過這一財政工具，向市場傳遞支持實體經濟、鼓勵技術更新換代的明確信號。



朱克力分析，從經濟學視角來看，這種資金安排對於推進設備更新和消費品以舊換新具有顯著作用。“一方面，通過提供穩定資金來源可降低企業和消費者更新設備或換購新品的壓力，從而加速技術更新、活躍消費市場。另一方面，通過財政支持可引導市場資源向更高效、更環保的技術和產品轉移，促進經濟結構優化升級。此外，超長期特別國債資金投入還能產生乘數效應帶動相關產業鏈發展，進而增加就業機會、提高國民收入，進一步促進消費和投資，形成持續良性循環。因此，這一政策安排要求力度恰當，也具有深遠經濟意義。”



從支持範圍來看，朱克力指出，設備更新將支持範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域，有助於提升這些行業的技術水平和安全性能，還能通過節能降碳改造推動綠色可持續發展。同時，提高農業機械、新能源公交車等更新補貼標準以及設備更新貸款財政貼息比例，可進一步降低新技術和新產品應用門檻，加速先進技術和清潔能源的推廣使用。

