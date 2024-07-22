中國電信舉辦省級公司紀委綜合業務培訓班

中評社北京7月22日電／據中央紀委國家監委網站，近日，中國電信紀檢監察組在上海舉辦紀檢監察綜合業務培訓班。來自全國各省公司、專業公司的93名紀委書記、副書記、紀委辦公室主任參加培訓。



本次培訓以思想政治建設和業務能力建設為重點，按照幹什麼學什麼、缺什麼補什麼量身打造學習課程，以考為先開展應知應會測試，增強學員補齊自身短板弱項的緊迫感，確保思想觀念跟得上、知識結構跟得上、行動能力跟得上。



黨課引領與專業培訓同頻共振。集團公司領導講授專題黨課，指導幫助學員深化理論武裝、明確工作方向、釐清工作思路，科學把握工作重點、方法和路徑。聚焦工作中的熱點難點重點，分別圍繞政治監督、基層監督、信訪和線索管理、審查調查、案件審理、幹部隊伍建設、幹部監督、綜合文字等方面，從制度流程、方式方法和工作要求上答疑解惑，指導學員結合實際深化紀法知識運用。



正面引導和反面警示同頻共振。組織學員前往陳雲紀念館開展紅色教育，參觀《紀律建設永遠在路上—中國共產黨紀律建設歷史陳列展》，讓學員們在深學深悟中築牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩思想之舵。將警示教育融入培訓全過程，每次開課前組織學員觀看黨性教育專題視頻，以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責，教育引導紀檢監察幹部知敬畏、存戒懼、守底線。



專題研討與成果運用同頻共振。緊密結合當前紀檢監察工作重點任務，圍繞加強新業務領域監督、推動各類監督貫通協同等5個主題開展分組研討，為學員提供交流的平台、展示的舞台、比拼的擂台，群策群力積極探索解決當前重點難點問題的有效路徑。組織開展匯報交流研討，督促優秀研討成果運用到工作實踐中，讓學員在聚智思考、聚力實踐中融會貫通、學用相長。