煤電低碳化改造有了路線圖

中評社北京7月22日電／據經濟日報報導，國家發展改革委、國家能源局近日聯合印發《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》提出明確目標：到2025年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉化應用一批煤電低碳發電技術；到2027年，煤電低碳發電技術路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低50%左右、接近天然氣發電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉型形成較強的引領帶動作用。



近年來，我國積極推進煤炭清潔高效利用，大力發展可再生能源，加快能源綠色低碳轉型取得積極成效。但受可再生能源電力隨機性、波動性影響，煤電仍將在一定時期內發揮能源安全兜底保障作用。截至去年底，我國煤電裝機容量約11.7億千瓦，占全國電力總裝機的40%，發電用煤約占全國煤炭消費總量的60%，碳排放量約占全國碳排放總量的40%。



中國電力企業聯合會規劃發展部主任張琳表示，對標天然氣發電機組碳排放水平，推動煤電低碳化改造建設，既可以更好發揮存量煤電效能，又可以有力支持新能源開發消納，還可以助推新興低碳技術和產業發展，是主動適應新型電力系統建設需要、加快能源綠色低碳轉型的關鍵舉措。



《方案》提出了3種改造建設方式：一是生物質摻燒，充分利用農林廢棄物、沙生植物、能源植物等生物質資源，實施煤電機組耦合生物質發電。二是綠氨摻燒，利用風電、太陽能發電等可再生能源富餘電力，通過電解水制綠氫並合成綠氨，實施燃煤機組摻燒綠氨發電。三是碳捕集利用與封存，採用化學法、吸附法、膜法等技術分離捕集燃煤鍋爐煙氣中的二氧化碳，實施高效驅油、制備甲醇等資源化利用，或因地制宜實施地質封存。



為有效激發煤電低碳化改造建設積極性，《方案》提出，發揮政府投資放大帶動效應，利用超長期特別國債等資金渠道對符合條件的煤電低碳化改造建設項目予以支持。相關項目擇優納入綠色低碳先進技術示範工程。鼓勵各地區因地制宜制定支持政策，加大對煤電低碳化改造建設項目的投資補助力度。同時，探索建立由政府、企業、用戶三方共擔的分攤機制，對納入國家煤電低碳化改造建設清單的項目給予階段性支持。鼓勵符合條件的項目通過發行基礎設施領域不動產投資信托基金、綠色債券或申請綠色信貸、科技創新和技術改造再貸款等渠道融資，吸引各類投資主體參與和支持煤電低碳化改造建設。電網企業要優化電力運行調度方案，優先支持碳減排效果突出的煤電低碳化改造建設項目接入電網，對項目的可再生能源發電量或零碳發電量予以優先上網。