人工智能為發展新質生產力提供關鍵驅動力

中評社北京7月22日電／據科技日報報導，6月20日，國家主席習近平向2024世界智能產業博覽會致賀信。習近平指出，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，將對全球經濟社會發展和人類文明進步產生深遠影響。中國高度重視人工智能發展，積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，培育壯大智能產業，加快發展新質生產力，為高質量發展提供新動能。



習近平主席的賀信為深化人工智能發展進一步指明了方向。面對日趨激烈的全球科技競爭，推動人工智能賦能新質生產力，已成為我國開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢的重要抓手。



推動生產力要素提質增效



區別於傳統生產力，新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力，其基本內涵包含更高素質的勞動者、更高技術含量的勞動資料、更廣範圍的勞動對象及其優化組合的質變實現全要素生產率的提升。人工智能技術的發展將為生產力要素提質增效提供不竭動力。



從勞動者的角度來說，人工智能可將人類現有知識進行數據化處理，通過海量數據輸入和深度學習模擬人類思維方式，能學習遠超人腦所能容納的知識量。同時，它能對信息化知識進行重新組合與創造性運用，從而形成能動且主動的知識創造與運用能力。例如，它具備文案設計、文生圖片、文生視頻、代碼生成等多種智慧功能，可為人類智力勞動提供有效輔助工具，為全方位提升勞動力素養和技能、提高智力勞動效率提供重要動力。



從勞動資料的角度來說，具有顛覆性、通用性、普適性的人工智能技術催生出更多新型生產工具，使勞動資料由傳統的物質形態向虛擬形態轉化，極大拓展生產空間，進一步解放勞動者、削弱自然條件對生產活動的限制。



從勞動對象的角度來說，數據作為新型生產要素成為重要勞動對象，人工智能將生產過程簡化為勞動者（人／智能機器）通過人工智能技術將勞動對象（數據）進行智慧化處理的過程。在這個過程中，人工智能技術本身及其所智慧化處理的事物都是新質生產力概念下的勞動對象。同時，人工智能可以大幅提升管理效率和組織效率，實現經濟活動過程的智能化、綠色化，為培育新質生產力提供廣闊的降本增效空間。此外，人工智能在引發生產方式變革和勞動形態演變的同時，還將加速推動相應法律框架、監管政策和保障機制調整和完善，進而破除生產、分配、交換、消費循環過程中的“梗阻”，推動產業結構和組織結構優化調整，形成與新質生產力相適應的新型生產關係。



當前，要清醒看到的是，與世界先進水平相比，我國基礎研究相對薄弱，自主研發能力有待提升，在高端芯片、智能儀器儀表、核心算法、操作系統等與人工智能密切相關的科技領域仍存在“卡脖子”問題，這在技術源頭上制約了人工智能對新質生產力的賦能作用。另外，在人工智能與產業融合過程中，一些傳統產業和中小企業面臨技術設備落後、專業化人才不足、融資難融資貴等問題，缺乏智能化轉型的內生動力，也在一定程度上阻礙了產業結構優化升級和新質生產力快速發展。

