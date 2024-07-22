上圖：韓國總統尹錫悅與夫人金建希。\美聯社；下圖：金建希被揭發在2022年9月收受旅美韓僑牧師崔在英賄賂的一款Dior名牌手袋。\網絡圖片（圖源：大公報） 中評社北京7月22日電／韓第一夫人被檢方問話12小時

來源：大公報



韓國總統尹錫悅的妻子、第一夫人金建希的“手袋門”醜聞持續發酵。韓國檢察機關21日透露，就金建希因涉嫌操縱德意志汽車股價、違反《反貪法》收受名牌手袋賄賂，首次傳喚她進行面對面的詢問調查，持續12個小時。韓國民眾從6月下旬發起彈劾尹錫悅的請願，截止7月20日，共有逾140萬民眾參與線上聯署。



【大公報訊】韓國首爾中央地方檢察廳反腐敗搜查2部和刑事1部21日表示，傳喚金建希到首爾地檢管轄的政府安保大樓，就其涉嫌操縱德意志汽車股價、違反《反貪法》收受名牌包等進行非公開調查。調查從當地時間周六下午1時30分開始，周日凌晨1時20分結束，耗時約12個小時。



這是韓國檢方首次傳喚金建希調查。經協商，出於對警衛和安全的考慮，雙方決定安排在檢察廳大樓以外的第三方場所進行調查。



金建希助手：手袋忘了還



金建希及其家人涉嫌在2009年至2012年間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車的股價，於2020年4月被舉報。檢方於2021年12月和去年兩次發送詢問函，但金建希方面的回答不夠充分。



去年11月，韓國YouTube“首爾之聲”頻道公布的一段偷拍錄像帶，顯示金建希於2022年9月13日從旅美牧師崔在英處收受價值相當於300萬韓圜（約合1.69萬港元）的名牌包。尹錫悅於2022年5月宣誓就職韓國總統。金建希此舉涉嫌違反韓國《關於禁止接受不正當請托和財物的法律》（反貪法），該法禁止公職人員及其配偶一次性接受任何價值超過100萬韓圜（約5060港元）或同等價值的禮品或服務。違反者可面臨刑事指控，可被判處3年以下監禁或最高3000萬韓圜（16.9萬港元）罰款。

