消費市場潛力不斷釋放　賦能經濟持續回升

中評社北京7月22日電／據人民網報導，今年以來，隨著一系列促消費政策落地顯效，居民消費信心逐步恢復，消費市場潛能不斷釋放，經濟態勢持續向好，成為經濟高質量發展的新引擎。



國家統計局最新數據顯示，上半年，社會消費品零售總額235969億元，同比增長3.7%。全國網上零售額70991億元，同比增長9.8%。6月份，社會消費品零售總額同比增長2.0%，環比下降0.12%。上半年，服務零售額同比增長7.5%。



隨著夏季消費旺季的到來，各地紛紛結合本地市場特色，推出一系列創新舉措，以進一步激活消費潛力，助推消費市場蓬勃發展。



安徽省安慶市發放新一輪消費券，總資金規模達1.2億元，有效促進了家電智能化升級和家裝廚衛的更新換代，激發了居民的消費熱情；成都市成華區整合全區汽車銷售企業力量同促消費，通過多重優惠叠加，最高補貼可達19000元；吉林省則舉辦盛夏消費季暨“點亮夜經濟 消費添活力”系列活動，力求全面營造“天天有促銷、周周有節慶、月月有活動”的火熱消費氛圍……



居民消費需求持續釋放，為消費市場注入蓬勃活力，助推經濟高質量發展。中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所研究員郭麗岩表示，要緊跟消費趨勢，不斷創新消費場景和模式，提升消費者的消費體驗。



走進全天候智慧商店內自主選購商品、自助收銀，感受便捷高效的全新購物體驗；漫步在智慧商圈，虛擬數字人、時空隧道、人潮流動、AR橱窗、互動全息倉五大體驗區數字雲集，沉浸式導覽和互動體驗遍布，解鎖“雲逛街”新體驗；打開購物平台直播間，各類綠色產品琳琅滿目，為消費者呈現一場“綠色盛宴”……



業內專家表示，大力發展新型消費、數字消費、綠色消費等消費新業態、新模式，可以更好滿足人們高品質的生活需求，激發潛在消費意願，引導生產端提質增效、轉型升級，進而提供更多就業崗位，實現良性循環。要進一步瞄准消費新需求、新動向，培育壯大新型消費，促進消費穩定增長。

