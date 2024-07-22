網評：為中國式現代化提供有力制度保障

中評社北京7月22日電／為中國式現代化提供有力制度保障

來源：大公報



新華社21日發表題為《深刻把握進一步全面深化改革的主題──二論學習貫徹黨的二十屆三中全會精神》的評論員文章。文章指出，黨的二十屆三中全會強調，必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。學習貫徹全會精神，要深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題，把進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大力量，在扎實奮鬥中把中國式現代化的宏偉藍圖逐漸變成美好現實。



圍繞黨的中心任務謀劃和部署改革，是黨領導改革開放的成功經驗。1978年，黨的十一屆三中全會確定把全黨工作的著重點轉移到社會主義現代化建設上來，開啟了改革開放和社會主義現代化建設歷史新時期。堅持四項基本原則，堅持改革開放，我們黨團結帶領人民銳意進取、開拓創新，僅用幾十年的時間就走完了工業化歷程，成功走出了中國式現代化道路。黨的十八大以來，我們黨在新中國成立特別是改革開放以來長期探索和實踐基礎上，成功推進和拓展了中國式現代化，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。



黨的二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，確立了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的中心任務。推進中國式現代化，是新征程上凝聚全黨全國人民智慧和力量的旗幟，也必然是進一步全面深化改革的主題。



破藩籬 激活力 迎挑戰



發展出題目，改革做文章。中國式現代化是一項偉大而艱巨的事業，面臨許多複雜矛盾和問題，必須克服種種困難和阻力，需要通過進一步全面深化改革，破藩籬、激活力、迎挑戰，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應。這是凝聚人心、匯聚力量，實現新時代新征程黨的中心任務的迫切需要；是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的迫切需要；是推動高質量發展、更好適應我國社會主要矛盾變化的迫切需要；是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要。

