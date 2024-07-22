對接國際高標準經貿規則　利好外商來華

中評社北京7月22日電／據大公報報導，《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》明確，完善高水平對外開放體制機制。深化外貿體制改革，深化外商投資和對外投資管理體制改革。



商務部研究院學位委員會委員、研究員白明指出，《決定》明確提出了有序擴大開放的具體措施和領域，這包括“擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。”他指出，中國的制度開放明確對接國際高標準的經貿規則，外商外資來華投資是制度性的利好，將持續釋放對外開放的新紅利。白明建議外商外資關注中國的自貿試驗區和海南自貿港。



白明認為，香港不僅要做好超級聯繫人，更要以自身的專業優勢做好超級增值人，香港不能僅做簡單的“二傳手”，要發揮好專業高端人才的優勢，提供專業服務，更高水平的專業服務與開放，可以讓香港更好地發揮“走出去”和“引進來”的重要作用。



研同新業態相適應稅收制度



《決定》提出，健全有利於高質量發展、社會公平、市場統一的稅收制度，優化稅制結構。研究同新業態相適應的稅收制度。全面落實稅收法定原則，規範稅收優惠政策，完善對重點領域和關鍵環節支持機制。健全直接稅體系，完善綜合和分類相結合的個人所得稅制度，規範經營所得、資本所得、財產所得稅收政策，實行勞動性所得統一徵稅。深化稅收征管改革。