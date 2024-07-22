三中全會揭示香港更好服務國家的重大機遇

中評社北京7月22日電／焦點熱議／香港更好服務國家的重大機遇＼蔡冠深



來源：大公報



三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出總體部署，並就完成《決定》提出的改革任務訂下了時間表，彰顯出以習近平總書記為核心的中共中央，將改革進行到底的堅強決心和強烈使命擔當，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興具有深遠意義。



《決定》共15個部分、60條，分三大板塊，提出300多項重要改革舉措，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去措施的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的舉措，令人振奮。



作為來自香港的全國政協常委、中華總商會會長，我最關注以下三方面的內容：



一，《決定》強調要更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，激發全社會內生動力和創新活力。要堅持和落實“兩個毫不動搖”，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。其中，有關要為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查等要求，都是極有針對性的措施。尤其是《決定》強調要弘揚企業家精神，加快建設更多世界一流企業，更令中外企業家對在中國發展的未來，增強了信心。



二，《決定》要求更好發揮市場機製作用，創造更加公平、更有活力的市場環境，實現資源配置效率最優化和效益最大化。清晰地表明了中國的改革開放將進一步釋放市場潛力，讓“看不見的手”主導資源配置，為民營企業提供了公平競爭、透明運作的沃土。同時，“放得活”與“管得住”的有機結合，既保障了市場的活力，又有效維護了市場秩序，為中資、外資以及國有企業以及民營企業的共同發展，提供了堅實的法治後盾。

