網評：三中全會，深化改革是主旋律

中評社北京7月22日電／﻿議論風生／深化改革是主旋律＼顧敏康



來源：大公報



日前，二十屆三中全會《公報》發布。《公報》內容非常豐富，涉及方方面面的部署與指引。筆者根據初步學習，先談談自己的三點學習體會。



體會之一：深化改革仍然是主旋律與核心問題。《公報》十五次提到“深化改革”，而圍繞具體“深化”改革的措施就有二十項，包括深化文化體制機制改革、深化生態文明體制改革、深化國防和軍隊改革、深化供給側結構性改革、深化教育綜合改革、深化科技體制改革、深化人才發展體制機制改革、深化財稅體制改革、深化金融體制改革、深化土地制度改革、深化外貿體制改革，等等。筆者認為，如此宏偉的改革工程，當然離不開中國共產黨的堅強領導，也需要全國各界認真學習和領會，齊心協力抓好貫徹落實工作。



加強民營企業法治保障



筆者認為，深化改革是在已有改革基礎上的升級版。《公報》明確指出：深化改革的目標就是要到2035年全面建成“高水平社會主義市場經濟體制”；同時要完善中國特色社會主義制度，實現國家治理體系和治理能力現代化，從而為本世紀中葉全面建成“社會主義現代化強國”奠定堅實基礎。目標明確，既令人歡欣鼓舞，也需要大家齊心協力，努力工作。高質量發展與中國式現代化強國建設，跟香港休戚相關：祖國好，香港才會更好。香港要積極融入國家發展大局，為國家深化改革作出實質性貢獻。



筆者認為，建成高水平社會主義市場經濟體制是一個延續與發展的過程。1978年，十一屆三中全會拉開改革開放大幕，實行市場取向的改革，開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期。1992年，十四大把建立社會主義市場經濟體制確立為我國經濟體制改革的目標。十九屆四中全會將社會主義市場經濟體制上升為基本經濟制度。二十大報告中，“構建高水平社會主義市場經濟體制”居於“加快構建新發展格局，著力推動高質量發展”專章首位。這說明了中國共產黨堅定發展社會主義市場經濟的恒心，一步一步向高水平邁進。

