網評：把握機遇創造香港新輝煌

中評社北京7月22日電／議事論事／貫徹《決定》精神 把握機遇創造香港新輝煌＼姚志勝



來源：大公報



中共二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，《決定》全文昨日正式發布。習近平總書記親自擔任文件起草組組長，全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，《決定》的出台為進一步全面深化改革、推進中國式現代化規劃了藍圖，明確了重大意義和總體要求，鼓舞了士氣，增強了信心，更吹響了進一步全面深化改革的動員令，向全世界莊嚴宣示：堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，未來中國的大門將越開越大，走向世界的步子也將越來越快，大大振奮了各界信心。



香港伴隨著改革開放而興，三中全會進一步全面深化改革，香港將迎來前所未有的機遇，特區政府以及各界必須全面學習領悟、貫徹落實三中全會精神，全會就全面深化改革做出系統部署，明確十四個方面改革，對於香港的由治及興，同樣具有重要的啟示意義。香港是全球最自由、最具競爭力的經濟體之一，擁有法治化、國際化、市場化的營商環境，在國家全面深化改革、推進中國式現代化的征程上，香港所長，正是國家所需，關鍵是要抓緊機遇，進一步強化香港“超級聯繫人”“超級增值人”的角色，在金融建設、對外開放、招商引資、市場化等方面，貢獻中國式現代化建設，創造香港新輝煌。



世界發展更離不開中國



《決定》共提出300多項重要改革舉措，涉及體制、機制、制度層面的內容，充分顯示中央進一步全面深化改革、不斷擴大開放的堅定決心。堅持對外開放是中國的基本國策。過去一段時間，美西方一些別有用心勢力不斷炒作所謂“脫鈎論”，對中國肆意抹黑攻擊。三中全會的《決定》正是最有力的反駁，中國不但沒有所謂“閉關”，反而是不斷擴大開放，歡迎外國投資者到中國發展，願意與國際社會構建更密切的合作關係。複雜的國際形勢以及反華勢力的干擾，不會影響中國繼續深化改革、擴大開放的堅定決心和信心，向國際社會發出了“定心丸”。



《決定》就對外開放作了專門部署，涉及擴大制度型開放、外貿體制改革、外商投資和對外投資管理、優化區域開放布局、完善推進高質量共建“一帶一路”機制等，釋放了擴大高水平對外開放的明確信號，更為香港開拓了龐大的機遇：

