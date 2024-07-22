中評社北京7月22日電／﻿點擊香江｜三中全會回應億萬人民“對美好生活向往”



來源：大公報 作者：屠海鳴



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。



《決定》明確了“六個堅持”的原則，其中一個重要原則是：“堅持以人民為中心，尊重人民主體地位和首創精神，人民有所呼、改革有所應，做到改革為了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享”。



《決定》指出了“七個聚焦”的重點，其中一個重點是：“聚焦提高人民生活品質，完善收入分配和就業制度，健全社會保障體系，增強基本公共服務均衡性和可及性，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。”



《決定》做出了十四個方面的系統部署，其中一個方面是：“健全保障和改善民生制度體系。在發展中保障和改善民生是中國式現代化的重大任務。必須堅持盡力而為、量力而行，完善基本公共服務制度體系，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民最關心最直接最現實的利益問題，不斷滿足人民對美好生活的向往。”



新華社昨天受權發布《中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定》。《決定》指出：“面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進。這是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求，是貫徹新發展理念、更好適應我國社會主要矛盾變化的必然要求，是堅持以人民為中心、讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民的必然要求……”



習近平總書記多次指出：“人民群眾對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標”“為人民而改革，改革才有意義；依靠人民而改革，改革才有動力”。二十屆三中全會部署進一步全面深化改革，正是回應億萬人民“對美好生活向往”。

