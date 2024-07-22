網評：建設文化香港　三中全會提供更大機遇

中評社北京7月22日電／井水集|建設文化香港

來源：大公報



中共二十屆三中全會通過的《決定》全文昨日公布，大量突破性舉措極大地振奮了海內外各界人士。尤其值得關注的是，當中用了一整章論述深化文化體制機制改革，強調“激發全民族文化創新創造活力”、“加快發展新型文化業態”、“構建更有效力的國際傳播體系”。這對香港全力建設中外文化藝術交流中心，提供更大的機遇。



《決定》在多方面提出文化領域的深化改革舉措。例如，在“優化文化服務和文化產品供給機制”中指出，建立文化遺產保護傳承工作協調機構。構建中華文明標識體系。健全文化和旅遊深度融合發展體制機制。



而在“構建更有效力的國際傳播體系”一節中指出，推進國際傳播格局重構，深化主流媒體國際傳播機制改革創新，加快構建多管道、立體式對外傳播格局。推動走出去、請進來管理便利化，擴大國際人文交流合作。



一個是文化、一個是傳播，兩大範疇正正是香港以己所長貢獻國家所需、推動自身發展的著力點。香港“背靠祖國、聯通世界”，薈萃中外文化，一直都是國際文化重鎮。近年國家支持香港建設中外文化藝術交流中心，文化基建目不暇接、文藝節目精彩紛呈、交流活動影響深遠，正逐漸成為世界矚目的“文化地標”。而香港擁有非常發達的新聞傳播產業，對接國際話語體系，在傳播正確的資訊、講好“中國故事”方面，成效顯著。



如今，三中全會以更大力度推動文化發展，建設文化強國，香港各界當主動作為。特區政府要帶領各界深入領會全會精神，通過頂層設計協調社會、引導市場，三方攜手激發創造活力。尤其要立足於良好的自由市場體制和法治基礎，推動中外文化交流、東西方文明互鑒；強化政策引領，促進傳媒、高校、文化等團體的合作聯動，為構建中國話語、中國敘事體系發揮更大的作用。



香港正在迎來文化事業的大發展階段，“文化香港”、“傳媒香港”前景光明。