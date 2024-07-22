網評：集聚國際高端人才　香港大有可為

中評社北京7月22日電／﻿社評｜集聚國際高端人才 香港大有可為



來源：大公報



中共二十屆三中全會勝利閉幕，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。《決定》全文以及習近平總書記就《決定》所作的說明昨日重磅公布。在涉及香港的部分，《決定》強調鞏固提升香港發展國際金融、航運、貿易中心，並首次提出支持香港打造國際高端人才集聚高地，充分體現中央對香港的關心支持。特區政府及社會各界要深入學習及貫徹落實全會精神，抓住新一輪發展機遇，為中國式現代化貢獻香港力量，並實現自身的高質量發展。



中共二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，確立了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的中心任務。將藍圖變成現實，需要全面深化改革。二十屆三中全會就全面深化改革、推進中國式現代化作出謀劃部署，提出300多項重要改革舉措，為未來發展指明方向。



習近平總書記就《決定》起草的有關情況作出說明，指出主要出於四個方面的“迫切需要”：一是凝聚人心、匯聚力量，實現新時代新征程黨的中心任務的迫切需要；二是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的迫切需要；三是推進高質量發展、更好適應我國社會主要矛盾變化的迫切需要；四是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要。說明深刻闡述了發展中的問題，必須靠進一步全面深化改革，從體制機制上推動改革，以及通過完善制度化解風險、應對挑戰的道理。



以中國式現代化推動強國建設、實現民族偉大復興，香港扮演不可或缺的角色。《決定》在第七部分“完善高水平對外開放體制機制”中特別提到香港，反映中央重視“一國兩制”下香港擁有的國際化優勢，可在助力國家高水平對外開放中發揮重要作用。《決定》首次提出支持香港打造國際高端人才集聚高地，格外引人注目。“十四五”規劃賦予香港國際創科中心的定位，香港“搶人才”受到中央力挺，而將有關支持寫入《決定》，更加意義非凡。



這是香港的重大歷史機遇，如何落實好全會精神，需要特區政府積極作為，敢於突破。

