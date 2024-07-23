中評現場：台海新觀察第九次會議在宣恩舉行

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社宣恩7月23日電（記者 海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦的“台海新觀察”第九次會議在湖北省恩施州宣恩縣舉行。來自北京、上海、南京、廈門、武漢等地的二十餘位台灣問題專家學者圍繞“兩岸關係：變局與塑造”這一會議主題展開深入討論。



湖北省恩施州宣恩縣政協副主席、文旅局黨組書記舒蓉致辭時表示，“台海新觀察”研討會作為華中師範大學涉台研究的重要平台，在深化對台研究、資政建言及促進兩岸學術交流、鄂台交流等方面取得了重要進展和工作成果。她說，宣恩高度的重視台僑工作，堅持把做好台僑工作作為一項重要的任務擺上議事日程，積極搭建聯誼交友平台，成功舉辦了2023年世界華服大會，組織參與了華僑華人創業發展洽談會、鄂台少數民族手牽手相約恩施女兒會、湖北台灣州等豐富多彩的活動。尤其是在“陽光支教·孔子行腳”活動中，50餘名海峽兩岸的大學生不遠萬里來到宣恩開展支教活動，有力地促進了兩岸青年學子的溝通和交流，形成了宣傳交流交往合作的良好的局面，增進了兩岸同胞之間的感情。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生致辭時表示，當前台海局勢的發展、演變，意味著台灣問題已經到了非常關鍵的時期。賴清德及民進黨當局無論實行何種政治手段，也都無法改變兩岸同屬一中的根本事實，更無法阻擋祖國實現統一的決心和信心。兩岸關係有著自身的歷史經緯，期間也有歷史和現實的問題，但我們相信只要兩岸中國人堅持自主互動，相互秉持善意與誠意，彼此深化溝通與協商，就沒有解決不了的問題，就沒有達成不了的目標。他說，為此，“台海新觀察”第九次會議以“兩岸關係：變局與塑造”為主題，邀請各位台研界的專家學者，蒞臨仙山貢水、浪漫的宣恩，開展學術交流和討論，共同尋求推動兩岸關係發展、維護台海和平穩定的可行之策。相信這次研討會的召開，必將有助於啟發大家對於會議主題的思考，推進華中師範大學台港澳與東亞研究中心中心與各位學術大家的交流。



在為期一天的會議中，與會專家學者圍繞會議主題共開展了三輪學術研討和討論。對於兩岸關係變局，學者們有許多共識，他們普遍認為，賴清德當局“台獨”政策更為激進，加之美國大選、俄烏衝突、巴以衝突等外溢效應叠加，導致兩岸關係面臨變局。學者們也表示，兩岸關係變局中蘊含機遇，大陸要善於應對，因勢利導、積極塑局，牢牢把握兩岸主導權和主動權。



