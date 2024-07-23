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中評關注：大陸學者談如何塑造兩岸新格局
http://www.CRNTT.com   2024-07-23 00:28:45


會議現場（中評社　海涵攝）
　　中評社宣恩7月23日電（記者　海涵）由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦的“台海新觀察”第九次會議7月22日在湖北省恩施州宣恩縣舉行。與會學者普遍表示，當前兩岸關係進入新階段、面臨新態勢、出現新變化。兩岸關係變局危中有機，大陸可依托綜合實力塑造兩岸關係新格局。
 


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