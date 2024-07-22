陳茂波傍晚赴京　拜會相關中央部委和機構

中評社北京7月22日電／據大公報報導，財政司司長陳茂波今日（22日）傍晚啟程赴北京，拜會相關中央部委和機構，討論加強合作和交流。



財經事務及庫務局局長許正宇、香港金融管理局總裁餘偉文、證券及期貨事務監察委員會署理行政總裁蔡鳳儀、保險業監管局行政總監張雲正，以及強制性公積金計劃管理局主席劉麥嘉軒等將參與行程。



陳茂波將於24日晚上返港。在他離港期間，發展局局長甯漢豪將署任財政司司長。許正宇離港期間，財經事務及庫務局副局長陳浩濂將署任局長。