內地生搶報港校　科大45人爭1位

中評社北京7月22日電／據大公報報導，香港致力打造國際專上教育樞紐，8所資助大學本科課程2024／25學年起非本地生上限將倍增至四成，而內地優秀尖子是其中一個重要生源。步入暑假，本港大學及自資專上院校針對內地自主招生早前相繼截止，新學年港校內地招生更見火熱，各校報名數字都較去年顯著增加。其中科大、浸大均收到逾萬份內地本科生入學申請，前者更逾45人爭奪一學位。另外，自資院校東華學院及香港都會大學的內地生報名人數，亦分別大增四倍及創歷來新高。



內地生搶報港校



香港擁有5所全球百強大學及世界一流的教育配套和優秀科研人才，隨著特區政府推出放寬非本地生上限、加強向外推廣宣傳等措施，留學香港的金字招牌更愈擦愈亮，吸引全球各地年輕人才申請來港求學。



在招收內地尖子本科學生方面，現時香港有6所資助大學及5所自資院校採取自主招生，多校近日回覆其最新收生狀況。其中香港科技大學指，內地考生普遍透過高考或國際資歷考試，如A－Level、IB、SAT等成績申請入讀，自其網上報考繫統開放以來，吸引逾萬份內地本科生入學申請，報讀人數呈持續增長態勢。科大提到，其2024年度內地招生程序仍進行，招生名額約為220名，以所接獲報名數計，平均逾45人爭一個學額。



香港浸會大學表示，其本科課程內地生申請人數持續增長，由2023／24學年約1萬人增至2024／25學年約1.1萬人，該校2024／25學年擴大了內地收生學額，共錄取約300名內地高考生入學。即平均30人爭一學位。至於非高考學歷的內地生申請數，浸大今年更錄得35%增長，審核工作仍在進行，暫已錄取超過70人，預計明年內地收生學額會繼續擴大。



嶺大報讀內地生增四分一



嶺南大學回覆指今年收生情況理想，報讀的內地生人數較去年增加超過25%，預期最終錄取數目較去年多一倍，大學並錄取了很多優秀學生，成功派出全額入學獎學金。

