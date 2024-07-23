彭南生：兩岸同屬一中的根本事實無法改變

華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生（中評社 海涵攝） 中評社宣恩7月23日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生7月22日在“台海新觀察”第九次會議上表示，當前台海局勢的發展、演變，意味著台灣問題已經到了非常關鍵的時期。賴清德及民進黨當局無論實行何種政治手段，也都無法改變兩岸同屬一中的根本事實，更無法阻擋祖國實現統一的決心和信心。兩岸關係有著自身的歷史經緯，期間也有歷史和現實的問題，但我們相信只要兩岸中國人堅持自主互動，相互秉持善意與誠意，彼此深化溝通與協商，就沒有解決不了的問題，就沒有達成不了的目標。



彭南生表示，近些年來，世界之變、時代之變不斷深化，台灣問題在百年變局背景下矛盾激化、鬥爭突出，台海形勢複雜嚴峻局面持續未變，兩岸關係和平發展、融合發展勢頭受到衝擊，祖國統一進程面臨外部勢力和“台獨”勢力相勾連的干擾和阻礙。可以說，當前台海局勢的發展、演變，意味著台灣問題已經到了非常關鍵的時期，中美間、兩岸間的關係變化都進入新的階段。



“特別是賴清德‘5·20’發表‘台獨’自白，上台兩個月來的種種行為無不暴露其操縱台灣民意推動‘台獨’的急迫性。”彭南生說，民進黨當局不斷挑起兩岸政治對立，加深兩岸民眾隔閡，挑戰大陸底線，實現其謀求“台獨”的政治目的可謂昭然若揭。但賴清德及民進黨當局無論實行何種政治手段，也都無法改變兩岸同屬一中的根本事實，更無法阻擋祖國實現統一的決心和信心。兩岸關係有著自身的歷史經緯，期間也有歷史和現實的問題，但我們相信只要兩岸中國人堅持自主互動，相互秉持善意與誠意，彼此深化溝通與協商，就沒有解決不了的問題，就沒有達成不了的目標，兩岸關係也必將行穩致遠、共促統一和民族復興。



“台海新觀察”第九次會議由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦、兩岸統合學會協辦，主題為“兩岸關係：變局與塑造”，來自北京、上海、南京、廈門、武漢等地的二十餘位台灣問題專家圍繞會議主題展開深入討論。





